Военные уничтожили два комплекса "Торн" россиян в Донбассе: видео

29 июня подразделение ВСУ уничтожило две станции разведки оккупационной армии РФ неподалеку от села Майоровое (бывший Красный Октябрь) в Тельмановском районе Донецкой области. Видео операции выложил в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер".

"В результате точного попадания потери врага составили: минус две станции, два боевика проходят вечную службу в "200-й бригаде" (убиты, - ред.), еще трое - взяли увольнительную в "300-й батальон" (раненые, - ред.), - пишет позывной "Мюллер".

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Майоровое расположено на левом берегу Кальмиуса (открыть карту). К западу от села проходит линия разграничения.

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