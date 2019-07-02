Военные уничтожили два комплекса "Торн" россиян в Донбассе: видео

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Россияне недосчитались двух подвижных комплексов радиоэлектронной разведки "Торн-МДМ"

29 июня подразделение ВСУ уничтожило две станции разведки оккупационной армии РФ неподалеку от села Майоровое (бывший Красный Октябрь) в Тельмановском районе Донецкой области. Видео операции выложил в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер".

"В результате точного попадания потери врага составили: минус две станции, два боевика проходят вечную службу в "200-й бригаде" (убиты, - ред.), еще трое - взяли увольнительную в "300-й батальон" (раненые, - ред.), - пишет позывной "Мюллер".

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Майоровое расположено на левом берегу Кальмиуса (открыть карту). К западу от села проходит линия разграничения.

В конце июня 2019 года ОБСЕ заметили на востоке российскую глушилку связи Р-378А "Тобол". Она пока целая.

Все новости о войне на востоке можно компактно увидеть в хронике, которую LIGA.net ведет шестой год.

Смотрите видео: Военные показали, как посекли осколками Зоопарк оккупантов

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Теги: война в донбассе, торн, РЭР, дмитрий мюллер
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