В Донбассе ОБСЕ зафиксировала новейшую российскую станцию помех

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали российскую автоматизированную станцию помех Р-378А во временно оккупированной Кадиевке, что в 50 километрах к западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, один БМП-1 и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина (неустановленного типа) террористов находится вблизи Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).

В ОБСЕ также уточнили, что в направлении беспилотника миссии малого радиуса действия, пролетавшего над участком разведения в районе Золотого, стреляли из стрелкового оружия

Днем 29 июня, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, команда СММ осуществляла полет БПЛА малого радиуса действия над этим участком.

"Когда БПЛА пролетал над районом между передовыми позициями ВСУ и вооруженных формирований, что примерно в 250 м к юго-востоку от железнодорожного моста и приблизительно в 1–2 км к северо-северо-западу от местоположения патруля СММ, наблюдатели слышали не менее пяти очередей из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к северо-северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА", - отметили в пресс-службе.

Сразу после того, как были выпущены эти очереди, команда ОБСЕ потеряла контроль над БПЛА. По оценке наблюдателей, беспилотник, вероятно, подстрелили из стрелкового оружия, и он потерпел крушение. Патруль ОБСЕ покинул этот район. Вернуть беспилотник не удалось.

2 апреля 2019 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер‑3" во временно оккупированном Донбассе.