В Донбассе ОБСЕ зафиксировала новейший российский комплекс РЭБ

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 2 апреля российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер‑3" во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"2 апреля команда СММ заметила комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ‑341В "Леер‑3"), который перевозили на военном грузовике КамАЗ‑5350 в районе Коньково, что в 79 километрах к югу от Донецка, в южном направлении по автодороге Т0508", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ подчеркнули, что речь идет о зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Штаб операции объединенных сил сообщал, что в августе 2018 года Россия также перебросила в ОРЛО новейшие системы РЭБ. "9 августа БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал четыре комплекса российского производства РБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", СБ-109А, "Былина" и специальный комплекс для борьбы с беспилотниками малого размера "Репеллент-1", - отмечалось в сообщении.

По данным ОБСЕ, на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения по состоянию на 31 марта было обнаружено наличие следующего вооружения: 12 танков (неустановленного типа) на полигоне рядом с Шимшиновкой (27 км к юго‑западу от Луганска); и 28 танков (неустановленного типа) на полигоне у Тернового (57 км к востоку от Донецка).

28 марта сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от временно оккупированного Луганска.