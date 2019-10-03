Washington Post: Трамп использовал Пенса - давил на Зеленского

Слева направо: Майкл Пенс и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский лидер Дональд Трамп постоянно использовал вице-президента Майкла Пенса для давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь как на текст жалобы информатора ЦРУ, так и на анонимных чиновников в Вашингтоне.

Во-первых, примерно 14 мая Трамп дал указание Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского - как раз в то время, пишет издание, когда новоизбранный глава государства хотел заручиться поддержкой США.

Эти данные взяты из жалобы осведомителя:

Затем Трамп через Пенса сообщил в Киев о блокировании военной помощи США - якобы пока тамошние власти не начнут более усердно бороться с коррупцией. После скандального второго телефонного разговора Трамп-Зеленский у последнего, пишет газета, уже понимали, что у Трампа имею ввиду также дело против экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Эту часть инсайда сообщили собеседники WP среди чиновников США.

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Источник WP утверждают, что сам Пенс якобы не был осведомлен о "замысле" Трампа надавить на Зеленского для получения компромата на возможного соперника по выборам-2020, хотя, пишет издание, один из советников Пенса слушал телефонную беседу Трамп-Зеленский и обязан был дать боссу стенограмму.

Как уточняет газета, вице-президент поехал на встречу с Зеленским в Варшаве, чтобы сказать тому, что помощь США будет задержана, потому как у Трампа переживают из-за "недостаточных" антикоррупционных усилий власти в Киеве. Это было 1 сентября, отмечает WP, то есть уже после того, как у Зеленского поняли, куда якобы клонят в Вашингтоне.

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