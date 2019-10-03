Трамп рассказал о "поразительно коррумпированной" Украине

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп настаивает, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы по той причине, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране", и потому, чтобы вынудить ЕС помогать ей больше. Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

"До него (прихода к власти президента Владимира Зеленского, - ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - заявил хозяин Белого дома.

Трамп в который уже раз подчеркнул, что Украина "расположена ближе к странам Европы, чем к США" – и потому те должны помогать ей больше.

Смотреть этот эпизод его речи на 52:40 видеозаписи.

Также сегодня он признался, почему все-таки разблокировал помощь Украине.

Справка. По итогам 2016 года Украина получила 131 место в глобальном рейтинге "Индекс восприятия коррупции" и оказалась на одной позиции с РФ. В 2017-м страна была на 130 месте, в 2018-м улучшила позиции и вышла на 120-е из 180 стран всего. Рейтинг за 2019-й будет в конце января 2020 года.

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