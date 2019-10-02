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Bloomberg: Конгресс США одобрил продажу оружия Украине

Bloomberg: Конгресс США одобрил продажу оружия Украине - Фото
Конгресс США (фото - pixabay.com)
02.10.2019, 06:21

Речь идет о возможной поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, кроме основной военной помощи в размере $250 млн

Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.

По их данным, Госдеп США одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.

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Один из чиновников отметил, что речь идет о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных танковых установок Javelin.

Официальное заявление о дополнительной продаже оружия может быть не позднее вторника.

Украина обращалась за оружием еще в начале лета прошлого года. В 2018 году США продали более 200 ракет и 37 пусковых установок.

Издание отмечает, что этот договор не является частью военной помощи для Украины в размере $250 млн, которую Конгресс одобрил ранее.

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Украина помощь конгресс сша Javelin
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