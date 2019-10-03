Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп признался, почему разблокировал военную помощь Украине

Трамп признался, почему разблокировал военную помощь Украине - Фото
Дональд Трамп (фото — Michael Reynolds / EPA)
03.10.2019, 07:11

Президент США раскритиковал ЕС, который "хочет иметь большую и красивую стену" в виде Украины между собой и РФ, но, по его мнению, мало помогает Киеву

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине из-за личной просьбы сенатора Республиканской партии Роба Портмана. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё в Белом доме.

"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.

По его словам, Европе "хотелось бы иметь огромную, широкую и красивую стену между собой и Россией" - Трамп говорил об Украине как этой стене. По словам хозяина Белого дома, вот пускай Европа и помогает Украине больше, чем сейчас.

"А он (Портман, - ред.) сказал мне: "Ты знаешь, это важно..." Фактически, это единственная причина: что Портман и другие позвонили мне и попросили", - добавил президент США.

Справка. Роберт Джонс "Роб" Портман - 63-летний юрист из Цинциннати, республиканец, младший сенатор США от штата Огайо с 2011 года. В 1980-х получил юридическое образование в Мичиганском университете, работал юристом в Белом доме во времена Джорджа Буша-старшего. Был членом Палаты представителей Конгресса США с 1993 по 2005 годы.

Напишите нам
военная помощь роб портман
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 