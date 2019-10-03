Трамп признался, почему разблокировал военную помощь Украине

Дональд Трамп (фото — Michael Reynolds / EPA)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине из-за личной просьбы сенатора Республиканской партии Роба Портмана. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё в Белом доме.

"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.

По его словам, Европе "хотелось бы иметь огромную, широкую и красивую стену между собой и Россией" - Трамп говорил об Украине как этой стене. По словам хозяина Белого дома, вот пускай Европа и помогает Украине больше, чем сейчас.

"А он (Портман, - ред.) сказал мне: "Ты знаешь, это важно..." Фактически, это единственная причина: что Портман и другие позвонили мне и попросили", - добавил президент США.

Справка. Роберт Джонс "Роб" Портман - 63-летний юрист из Цинциннати, республиканец, младший сенатор США от штата Огайо с 2011 года. В 1980-х получил юридическое образование в Мичиганском университете, работал юристом в Белом доме во времена Джорджа Буша-старшего. Был членом Палаты представителей Конгресса США с 1993 по 2005 годы.