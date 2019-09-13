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Глава Минобороны: В 2020 году США увеличат военную помощь Украине

Глава Минобороны: В 2020 году США увеличат военную помощь Украине - Фото
Андрей Загороднюк фото пресс-служба Минобороны
13.09.2019, 22:53

США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере, заявил Загороднюк

В следующем году Соединенные Штаты Америки увеличат военную помощь Украине. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк. 

"США подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности", - написал он.

Глава Минобороны добавил, что в течение двух последних недель он провел со стратегическими партнерами Украины ряд важных встреч, чтобы ответить на все их вопросы и подтвердить приверженность реформам.

"К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.

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минобороны Андрей Загороднюк военная помощь ВСУ
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