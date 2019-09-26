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Опять проблемы. Украина недополучит военной помощи США – Reuters

Опять проблемы. Украина недополучит военной помощи США – Reuters - Фото
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules (фото — US Air Force)
26.09.2019, 08:05

По данным агентства, в администрации Трампа "ожидают", что в этом финансовом году Украине не будет предоставлено $30 млн из запланированных $250 млн

До 30 сентября (окончание 2019 финансового года) США, вероятно, не успеют перевести Украине около $30 млн запланированной ранее военной помощи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника среди американских чиновников.

Они не смогли сказать, связано ли это с той проволочкой, когда президент США Дональд Трамп временно заблокировал военную помощь Украине, но отметили, что примерно 90% от согласованной ранее суммы до крайнего срока успеют выделить.

"Правительство США также запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств", - пишет Reuters.

В конце августа Белый Дом попросил главу Пентагона Марка Эспера и тогдашнего советника по нацбезопасности США Джона Болтона пересмотреть программу помощи Украине, что вызвало двухпартийную критику со стороны Конгресса.

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