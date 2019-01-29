Индекс восприятия коррупции: Украина совершила качественный рывок

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Украина за 2018 год поднялась на десять позиций — с 130 на 120 место — в глобальном рейтинге "Индекс восприятия коррупции", получив 32 балла. Это на 2 балла больше, чем в 2017-м. Данные исследования обнародовала сегодня, 29 января, международная правозащитная организация Transparency International.

"Показатель Украины до сих пор хуже, чем у стран-соседей: Польша - 60, Румыния - 47, Венгрия - 46, Беларусь - 44, Молдова - 33", — уточнили в TI.

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В целом, отмечают аналитики, в Украине наблюдается "определенное уменьшение уровня коррупции в отношениях между бизнесом и государственными структурами". Этому могло поспособствовать введение автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

Среди положительных тенденций TI называет еще и такие: регулярную работу института бизнес-омбудсмена, функционирование электронных систем ProZorro и ProZorro.Продажи.

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При этом вызовом бизнес считает необходимость восстановления доверия к системе правосудия. Также рост показателей индекса сдержали "массовые случаи давления и нападений на активистов и журналистов, работающих в сфере противодействия коррупции".

TI перечислила такие проблемные места:

1. Частично реализованы рекомендации по запуску антикорсуда, создана соответствующая законодательная база. Но запуск перенесен на 2019-й. Частично выполнена рекомендация по распространению принципов ProZorro на другие, кроме закупок, сферы отношений бизнеса и государства.

2. Власть не прислушалась к рекомендации повысить роль общественности в процессе проверки кандидатов на должности судей. ВККС порой игнорирует выводы общественников по претендентам.

3. Не были усилены полномочия НАБУ. Детективы не получили право на собственную "прослушку".

4. Вместо прекращения публичного противостояния между правоохранительными органами украинцы стали свидетелями его обострения. Результат - подорванное доверие общества к одному из ключевых элементов антикоррупционной инфраструктуры - САП.

5. Давление на активистов и журналистов так и не прекратилось. Убийство Екатерины Гандзюк.

6. Не созданы условия для перезапуска НАПК. Дискредитированный орган по-прежнему неспособен эффективно выполнять свою роль.

7. СБУ и Нацполиция не избавились функции борьбы с экономическими преступлениями. Давление со стороны этих силовиков на бизнес остается весомым. СФР не создана.

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Рейтинг Украины был рассчитан на основе 9 исследований авторитетных международных организаций и аналитических центров: Всемирного экономического форума, Международного института развития менеджмента, Freedom House и других.

Индекс TI присваивает странам/территориям баллы (от 0 до 100, где 0 означает, что уровень коррупции в государственном секторе считается очень высоким, а 100 - крайне низким) и ранжирует их согласно восприятию степени распространенности коррупции в государственном секторе соответствующей страны. Это сводный индекс, представляющий собой комбинацию опросов и оценок коррупции, данные о которых собирают различные авторитетные организации.

По итогам 2016 года Украина получила 131 место и оказалась на одной позиции с РФ. В 2017-м страна была на 130 месте.