Конкурс на управление Межигорьем провели скрытно — расследователи

Фото: LIGA.net

Агентство по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), которое сегодня планирует объявить победителя в конкурсе на управление резиденцией Межигорье, провело непрозрачный и скрытый от общественности конкурс на избрание управляющего этим объектом. Об этом пишут журналисты-расследователи проекта YanukovychLeaks.

Один из руководителей АРМА Виталий Резник летом 2018 года обещал, пишут они, что процесс выбора нового распорядителя будет прозрачным и с учетом мнения общественности.

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"К сожалению, этого не произошло. На днях стало известно, что претендентов на управление было всего двое: общественная организация, которая последние пять лет управляет Межигорьем, а также коммерческая компания, детали которой АРМА до сих пор держит в секрете", — уточнили расследователи.

Они утверждают, что на вчерашней встрече с главой АРМА Антоном Янчуком ответы на свои вопросы не получили.

"Непрозрачный конкурс, отсутствие информации о планах развития Межгорья и потенциальной управляющей компании вызывает огромное недоверие к АРМА - органу, который должен наиболее эффективно распоряжаться госсобственностью", — отметили журналисты.

Межигорье — бывшая резиденция осужденного вчера к 13 годам тюрьмы экс-президента Виктора Януковича, которая после его побега в Россию стала нацпарком и Музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы посетителей.

Расследователи предлагают:

— отложить объявление результатов конкурса;

— организовать открытые собеседования его участников;

— обеспечить публичное обсуждение планов развития Межигорья;

— организовать и обеспечить прозрачный процесс инвентаризации с открытой для общественности и СМИ возможностью приобщиться к процессу или контролю над ним;

— при необходимости расширить сроки проведения конкурса, чтобы Музей коррупции оставался открытым для любого и поучительным примером для коррупционеров - "бывших, настоящих и будущих".