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28.01.2019, 21:41

В комиссии судей сказали, когда заработает Антикоррупционный суд

В комиссии судей сказали, когда заработает Антикоррупционный суд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Замглавы ВККС отметил, что здание и материальная база суда уже готовы

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Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка спрогнозировал, что судьи Антикоррупционного суда будут приведены к присяге в марте 2019 года. Об этом он заявил в комментарии Hromadske.

По словам представителя ВККС, 13 февраля будут завершены собеседования с кандидатами на должности судей Антикоррупционного суда, а 15 февраля – с кандидатами на должности седей апелляционной палаты суда.

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После этого ВККС направит рекомендации по кандидатам в Высший совет правосудия, который, в свою очередь, представит их президенту. "И президент в марте сможет спокойно оценить кандидатов", - сказал Щотка.

В то же время он не уверен, что в марте Антикорсуд начнет рассматривать дела. По словам Щотки, это может произойти в апреле.

Замглавы ВККС отметил, что здание и материальная база суда уже готовы.

Президент Петр Порошенко недавно заявил, что создание Высшего антикоррупционного суда будет завершено в феврале 2019 года.

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Теги: коррупция, антикорсуд, суд, судья, ВККС
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