Порошенко назвал срок формирования антикорсуда - видео

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По словам президента, 2600 коррупционных преступлений уже расследованы и "уже получили оценку суда"

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Создание Высшего антикоррупционного суда будет завершено в феврале 2019 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на заседании Национального инвестиционного совета в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я горжусь тем, что мы развиваем Украину, выполняем свои обещания и инвестируем. Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Будет продолжаться борьба против коррупции. В феврале завершится развитие антикоррупционного суда", - сказал президент.

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Порошенко напомнил о других составляющих антикоррупционной системы (НАБУ и САП), а также заявил, что 2600 коррупционных преступлений уже расследованы и "уже получили оценку суда".

Сейчас идет отбор судей в антикоррупционный суд. До 26 января члены Общественного совета международных экспертов должны проверить кандидатов и отклонить тех из них, которые вызывают сомнения. По данным Transparency International, по состоянию на 22 января 23 кандидатуры уже заблокированы.

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Теги: петр порошенко, давос, антикорсуд
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