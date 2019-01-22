"Чмо" и 52 стадиона Уэмбли: забракованы 5 кандидатов в антикорсуд

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22 января международные эксперты вместе с Высшей квалификационной комиссией заблокировали еще 5 кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Transperency International Ukraine.

Согласно сообщению, судья Уманского райсуда Василий Гончарук рассматривал дело по иску прокуратуры в интересах сельского совета, который возглавлял его отец.

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Судья Бугского райсуда Игорь Кос рассказал комиссии, что вынужден жить в арендованном жилье. Однако, по информации комиссии, за последние 5-6 лет судья не заключал договоров аренды и арендных платежей не платил.

Судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Андрей Малеев известен своими резкими цитатами в соцсетях. На заседании комиссии судья, например, пояснил, что его фраза "чмошницы выбирают чмошников" не является нецензурной лексикой, так как означает "человека, морально опустившегося", рассказали эксперты.

Также внимание экспертов привлекло право пользования имуществом, которое не было указано в декларации, а также недвижимость тещи Малеева.

Адвокат Василий Постульга "приобрел в течение двух лет под председательством одного и того же судьи 13 земельных участков площадью "почти 52 стадиона Уэмбли".

В комиссии считают, что таким образом адвокат обходил мораторий на продажу земель сельхозназначения путем предоставления займов владельцам более чем на 187 тыс долл, которые те не смогли вернуть.

Еще один кандидат, доцент Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Валерий Станиславский также был отклонен советом экспертов. Там посчитали, что его образ жизни не соответствует доходам.

По состоянию на 22 января, совет экспертов и ВККС заблокировали уже 23 кандидата. В ближайшие дни они рассмотрят досье еще 20 человек.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.