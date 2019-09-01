Зеленский и Пенс обсудили стратегию возвращения мира в Украину

Владимир Зеленский и Майкл Пенс на встрече в Варшаве (Фото: Офіс Президента України/Facebook)

Президент Владимир Зеленский и вице-президент США Майкл Пенс обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, сообщает пресс-служба президента.

По информации пресс-службы, в фокусе внимания сторон была военно-техническая помощь Украине со стороны США.

Также стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметили важность подписанного меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики между Украиной, Польшей и США. Пенс подчеркнул поддержку со стороны США энергетической независимости Украины.

Кроме этого, речь шла о предстоящем визите Зеленского в США и встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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