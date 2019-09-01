Переговоры в нормандском формате. Появилась реакция Бельгии

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил за практическую поддержку Украины в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны в Донбассе.

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"Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата.

Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуске Высшего антикоррупционного суда и перезапуске работы антикоррупционных органов. Отдельно президент подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.

прибыл в Варшаву с двухдневным визитом на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны. 31 августа Зеленский

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