Зеленский встретился с президентом Литвы: что обсуждали - фото

В Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала второй мировой войны глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств.
Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.
Фото: president.gov.ua
"Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - сказал Зеленский.
Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.
Литва подтвердила подготовку к проведению международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.
"Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности в рамках нормандского формата", - отметили в пресс-службе.
Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс. Зеленский призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбассе.
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