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Зеленский встретился с президентом Литвы: что обсуждали - фото

Зеленский встретился с президентом Литвы: что обсуждали - фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
01.09.2019, 13:55

Встреча прошла во второй день официального визита президента в Польшу

В Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала второй мировой войны глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств.

Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

Фото: president.gov.ua

"Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - сказал Зеленский.

Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литва подтвердила подготовку к проведению международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

"Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности в рамках нормандского формата", - отметили в пресс-службе.

Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс. Зеленский призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбассе.

  • 31 августа Зеленский прибыл в Варшаву с двухдневным визитом на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны.

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Владимир Зеленский Донбасс польша литва реформа Гитанас Науседа
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