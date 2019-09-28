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Курт Волкер подал в отставку - CNN

Курт Волкер подал в отставку - CNN - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.09.2019, 07:20

Спецпредставитель Госдепа США подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

В сообщении говорится, что Волкер принял такое решение через день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб по поводу беседы между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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По данным из отчета, Волкер мог советовать Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.  

CNN отмечает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера. 

Поэтому Волкер фигурирует в списке людей, которых хотят заслушать в Конгрессе.

"Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - заявляет источник CNN.

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Курт Волкер Владимир Зеленский дональд трамп
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