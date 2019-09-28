Курт Волкер подал в отставку - CNN

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что Волкер принял такое решение через день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб по поводу беседы между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Информатор: Волкер мог советовать Зеленскому о требованиях Трампа

По данным из отчета, Волкер мог советовать Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.

CNN отмечает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Поэтому Волкер фигурирует в списке людей, которых хотят заслушать в Конгрессе.

"Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - заявляет источник CNN.

Мнение: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. О последствиях разговора Зеленский-Трамп