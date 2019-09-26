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Волкер мог быть замешан в давлении на Зеленского - информатор

Волкер мог быть замешан в давлении на Зеленского - информатор - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 17:49

Спецпредставитель Госдепартамента встречался с президентом Украины буквально через день после скандального звонка Трампа

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер мог советовать президенту Владимиру Зеленскому, что делать с требованиями президента США Дональда Трампа во время визита в Киев 26 июля. Об этом говорится в сообщении информатора из разведсообщества США, которое сегодня было рассекречено и опубликовано на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

Информатор отмечает, что Волкер встретился с Зеленским и "многими украинскими политическими фигурами" через день после того, как президент Украины беседовал по телефону с Трампом. Волкера на этих встречах сопровождал посол США в Европейском союзе Гордон Сондланд.

"Согласно многим сообщениям об этих встречах, которые я получил от разных американских чиновников, посланники Волкер и Сондланд советовали украинскому руководству, как "вести себя" ("navigate") в отношении требований, которые президент (Трамп - ред.) высказал мистеру Зеленскому", - говорится в сообщении.

Мнение: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. О последствиях разговора Зеленский-Трамп

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Курт Волкер Владимир Зеленский дональд трамп
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