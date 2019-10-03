Джулиани: Госдеп советовал избегать "решалы" Богдана - Buzzfeed

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

В Госдепартаменте советовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани "избегать" главы Офиса президента Андрея Богдана, чьи связи с находящимся под следствием ФБР олигархом Игорем Коломойским могут быть токсичными для администрации США. Об этом Джулиани рассказал независимому журналисту Роджеру Солленбергеру, а тот передал суть беседы BuzzFeed.

Помимо Богдана, личному адвокату Дональда Трампа якобы советовали избегать "и других топ-советников и соратников" президента Владимира Зеленского, если конкретнее - еще одного неназванного топ-чиновника.

"Вместо них, как заявил экс-мэр Нью-Йорка, в Госдепе предпочли, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком, когда летал этим летом в Европу", - пишет издание. По словам Джулиани, Ермака в Госдепе назвали "настоящим юристом, в отличие от Богдана, который решала", и сказали, что "Ермак - нормальный, Богдан - нет".

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Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал тому "обеспокоенность" администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может "негативно" влиять на того.

"Я сказал: "Вы знаете, у вас рядом такой парень, который не принесет добра вам и вашей стране. <...> Я просто дал ему совет", - сказал личный юрист Трампа о беседе с Ермаком.

При этом соратник Трампа говорит, что "уверен - это был Курт Волкер", отвечая на вопрос, кто именно в Госдепе дал ему рекомендацию избегать контактов с Богданом. Но тут же добавил, что точно не помнит, был это (на то время) спецпредставитель Госдепа по Украине или кто-то другой.

"Я путаю людей, которые проинформировали меня", - резюмировал Джулиани.

Сегодня Волкер будет давать показания перед Конгрессом по скандалу Зеленский-Трамп, в котором непосредственно замешан Джулиани.

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