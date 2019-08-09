Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "заключит соглашение" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам в ходе общения с ними на лужайке у Белого дома, сообщает Reuters.

Трамп сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем", и что он может "заключить соглашение" с Путиным.

При этом президент США отметил, что Зеленский будет приглашен в Вашингтон, и приедет "очень скоро".

Reuters не приводит цитаты высказывания Трампа о "соглашении" с Путиным. Прямую речь американского президента публикует Интерфакс-Украина. "Я полагаю, он (Зеленский, - ред.) заключит соглашение с президентом Путиным", - сказал Трамп.

25 июля состоялся телефонный разговор Зеленского с Трампом, во время которого президент США пригласил президента Украины посетить с визитом Вашингтон.

8 августа США поддержали "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины в ситуации с гибелью четырех украинских военных в Донбассе.