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Война в Донбассе. США советуют Путину брать пример с Зеленского

Война в Донбассе. США советуют Путину брать пример с Зеленского - Фото
посольство сша
08.08.2019, 15:12

В посольстве США отметили, что таким образом Зеленский "сохранил потенциал для настоящего прекращения огня"

США поддержали "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины в ситуации с гибелью четырех украинских военных в Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Президент Зеленский и ВСУ обнаружили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня… " - говорится в сообщении.

Там отметили, что таким образом Зеленский "сохранил потенциал для настоящего прекращения огня".

"По мнению США, такой взвешенный подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - добавили в посольстве.

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Владимир Зеленский США Донбасс перемирие
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