Война в Донбассе. США советуют Путину брать пример с Зеленского

посольство сша

США поддержали "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины в ситуации с гибелью четырех украинских военных в Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Президент Зеленский и ВСУ обнаружили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня… " - говорится в сообщении.

Там отметили, что таким образом Зеленский "сохранил потенциал для настоящего прекращения огня".

"По мнению США, такой взвешенный подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - добавили в посольстве.

Читайте также: Тема дня. Москва нарушает перемирие и вынуждает Зеленского воевать