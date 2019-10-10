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Зеленский рассказал об "уставших отношениях" и военной помощи США

Зеленский рассказал об "уставших отношениях" и военной помощи США - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
10.10.2019, 10:44

Президент заявил, что скандальный телефонный разговор между ним и президентом США Дональдом Трампом "никак не мог влиять на наши отношения с США"

Во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский рассказал журналистам об уставших отношениях с США, а также заявил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом никак не был связан с заморозкой американской военной помощи для Украины

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США, и я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти - я бы их назвал так, уставшие отношения между Америкой и Украиной, и надо это признать", - сказал он.

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Президент также заявил, что телефонный разговор никак не был связан с предшествующей заморозкой военной помощи со стороны США для Украины.

По словам Зеленского, он ожидал, что сможет поднять этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом, которая должная была состояться в начале сентября в Варшаве. 

"С оружием наши звонки никак не связаны. Это неправда. Мой звонок, во-первых, они заблокировали эту программу (военной помощи Украине - ред.) еще в июле. До того, как у нас был разговор. Но об этом мы (с президентом США - ред.) не говорили. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем. Я знал, что я буду поднимать этот вопрос в Польше, я знал, что он там будет", - заявил Зеленский. 

30 августа президент США отменил визит в Польшу из-за урагана.

"Я поднял этот вопрос с вице-президентом США Майклом Пенсом (который приехал в Варшаву вместо Дональда Трампа - ред.). Я сказал, что это невозможно. Пожалуйста, повлияйте на это. И после нашей встречи США разблокировали эту помощь", - объяснил президент.  

"Поэтому шантажа не было, потому что это не было предметом нашего разговора", - подытожил Зеленский.

  • Сегодня с 10:00 президент Владимир Зеленский начинает так называемый пресс-марафон с аккредитованными журналистами

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Владимир Зеленский дональд трамп
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