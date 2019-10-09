Завтра Зеленский обещает ответить всем: анонсирован пресс-марафон

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Завтра, 10 октября, президент Владимир Зеленский собирается "в течение всего дня" отвечать на вопросы аккредитованных журналистов. Об этом сообщил сайт главы государства.

Представителей СМИ будут группами по семь-десять человек пускать в пресс-центр, который организуют на территории столичного гастрономического места Kyiv Food Market по улице Московской, 8.

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Группы будут сменяться каждые полчаса.

31 августа 2019 года в эфире канала 1+1 вышло интервью, посвященное 100 дням президентства Зеленского: вопросы ему задавал актер из "Слуги народа".

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