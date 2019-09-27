Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку

Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 13:29

Президент Владимир Зеленский рассмотрит заявление после возвращения из США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщает Офис президента.

Данилюк подтвердил информацию в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал секретарь СНБО.

По информации ОП, Данилюк подал заявление об отставке еще до того, как президент Владимир Зеленский отправился в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства рассмотрит заявление после возвращения в Киев.

Читайте также: Данилюк о федерализации: Наш ответ - нет, этот вариант не пройдет

 

Напишите нам
Владимир Зеленский секретарь СНБО отставка Александр Данилюк снбо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 