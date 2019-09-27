Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщает Офис президента.
Данилюк подтвердил информацию в Facebook.
"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал секретарь СНБО.
По информации ОП, Данилюк подал заявление об отставке еще до того, как президент Владимир Зеленский отправился в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства рассмотрит заявление после возвращения в Киев.
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