Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщает Офис президента.

Данилюк подтвердил информацию в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал секретарь СНБО.

По информации ОП, Данилюк подал заявление об отставке еще до того, как президент Владимир Зеленский отправился в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства рассмотрит заявление после возвращения в Киев.

Ранее Данилюк заявил, что те, кто был "на стороне Коломойского", должны уйти

Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка на должность секретаря СНБО 28 мая.

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