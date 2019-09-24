Данилюк о федерализации: Наш ответ - нет, этот вариант не пройдет

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина является суверенным и унитарным государством, и власти не допустят, чтобы "кто-то извне" через так называемый особый статус для ныне оккупированных районов мог влиять на решения суверенной страны, на внутренние и внешнеполитические устремления или альянсы Украины. Об этом в интервью изданию El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Это решение народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", - сказал он.

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Секретарь СНБО пояснил крупнейшей испанской газете, что Россия пытается разыграть карту федерализации Украины.

"Наш ответ - нет. Этот вариант не пройдет", - подчеркнул он.

Ранее Данилюк сравнил Зеленского и Порошенко.

В июле он так и не пояснил, в чем состоит план президента по Донбассу.

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