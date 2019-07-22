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Санкции против соцсетей РФ надо соблюдать - Данилюк

Санкции против соцсетей РФ надо соблюдать - Данилюк - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 16:05

Секретарь СНБО необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций в отношении российских социальных сетей

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций против оссийских социальных сетей и мониторинга их эффективности. Об этом говорится на сайте СНБО. Об этом Данилюк заявил в связи с увеличением сообщений о вероятном отмене санкций.

Он напомнил, что, согласно закону о санкциях, решение по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимается СНБО на основании предложений Верховной Рады президента, Кабмина, СБУ и Нацбанка

Реализацию и мониторинг эффективности санкций осуществляет правительство вместе с СБУ и НБУ.

17 мая 2017 года вступили в силу санкции 1228 физических и 468 юридических лиц, в частности, таких российских компаний, как Mail.ru Group, Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru на территории Украины запрещен на три года.

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Александр Данилюк соцсеть санкции снбо
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