Данилюк: Те, кто был "на стороне Коломойского", должны уйти

Александр Данилюк (скриншот с видео)

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что представители нынешней власти, которые в вопросе национализации ПриватБанка "ранее стояли на стороне Коломойского", и которые сейчас могут влиять на процессы вокруг банка, должны покинуть свои должности. Об этом Данилюк сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Данилюк заявил, что происходящее сейчас вокруг ПриватБанка он воспринимает как "прямую угрозу национальной безопасности".

"Когда происходят внесудебные расправы, это точно не то, что должно происходить в нашей стране, и это большой риск дестабилизации", - сказал Данилюк.

Он отметил, что во время предвыборной компании "понимал опасность, если будет усиливаться влияние Игоря Коломойского".

Секретарь СНБО считает, что для обеспечения доверия к действующей власти в процессах вокруг ПриватБанка "должна произойти одна очень важная вещь – не должны в этом процессе принимать участие люди, которые имеют конфликт интересов".

Данилюк отметил, что такой конфликт интересов есть у него самого, поскольку он в момент национализации банка был министром финансов, но он, по его словам, не влияет на сегодняшние процессы, связанные с Приватом.

"Я не должен влиять на эти процессы. Также не должны влиять на эти процессы люди, которые стояли на стороне Коломойского и сейчас являются моими коллегами. Это конкретный конфликт интересов, который должен быть устранен. Тогда будет доверие", - сказал Данилюк.

"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей", – добавил позже Данилюк.

Как известно, дела, связанные с ПриватБанком, вел бывший адвокат Коломойского, а сейчас глава Офиса президента Андрей Богдан.