Данилюк: Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой может привести к дестабилизации ситуации в Украине. Об этом он сказал в комментарии НВ.

Данилюк, который является представителем команды президента Владимира Зеленского, считает, что поджог дома Гонтаревой является целенаправленной травлей с целью запугивания, а также.

"Я не верю, что это делалось бессознательно, без понимания последствий. Это ящик Пандоры. Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО также считает, что олигарх Игорь Коломойский "сам создал условия" для обвинений со стороны Гонтаревой, из-за которых олигарх собирается подать на нее в суд.

"Он [Коломойский — ред.] сам создал все условия для таких обвинений и для неконтролируемого развития событий угрозами во время национализации [ПриватБанка] через лояльных людей во власти, а также своими заявлениями в прессе", — сказал Данилюк.

При этом секретарь СНБО заявил, что некоторые правоохранительные органы, которые должны расследовать инцидент с домом Гонтаревой, "политически ангажированы".

Напомним, что именно Данилюк был министром финансов в 2016 г, когда национализировали ПриватБанк.

17 августа Гонтарева сказала в интервью Lb.ua, что подозревает Коломойского в поджогах ее дома и автомобиля невестки. Коломойский заявил, что готовит против нее иск в суд.