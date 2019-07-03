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03.07.2019, 12:50

Секретарь СНБО сравнил Зеленского и Порошенко

Секретарь СНБО сравнил Зеленского и Порошенко - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Данилюк утверждает, что президент "вырос и набрался информации". Также, говорит секретарь СНБО, влияния Коломойского на него он не видит.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, президент Владимир Зеленский уже "вырос как политик". Такую оценку главе государства он дал в Украинской правде.

"За этот месяц, который Зеленский был на посту президента, он вырос, очень быстро набрался информации и сформировал позиции <...> Мне кажется, что Зеленский больше представляет страну (чем предшественник Петр Порошенко, - ред.). Как человек, он больше апеллирует к людям, которые за ним. Он строит какие-то персональные отношения так, что это не просто он, а это еще и все украинцы за ним", - считает Данилюк.

В отличие от Зеленского, говорит секретарь СНБО, пятый президент "говорил "моя армия" и "мои люди", и был приверженцем ручного стиля управления.

"Так все строилось. Византийщина. Все дергаются за ниточки. Оп - того министра подергал, оп - другого. Да, много где так происходит. Но у нас это было очень гипертрофированно", - заверил он.

Данилюк говорит, что не видит влияния олигарха Игоря Коломойского на президента и его окружение.

"Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (Слуги народа, - ред.). Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", - резюмировал секретарь СНБО.

Пару дней назад Данилюк уже давал интервью - с некоторыми скандальными ответами: читайте "за 1 минуту". По его словам, команда президента хочет "полностью реализовать Минск", так как, говорит секретарь СНБО, "это в наших интересах".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Александр Данилюк
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