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Зеленский о войне: Хотим конкретные сроки возвращения территорий

Зеленский о войне: Хотим конкретные сроки возвращения территорий - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.09.2019, 11:27

"Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал президент о возможности дорожной карты по прекращению войны в Донбассе

На потенциальной встрече лидеров нормандского формата должны быть определены "конкретные сроки прекращения войны" в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет его пресс-служба.

Глава государства снова выразил надежду на встречу четверки "в ближайшее время", отметив, что "она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах".

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"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий", - сказал Зеленский.

Ранее президент рассчитывал, что встреча лидеров формата пройдет до конца сентября.

"Ничего своего отдавать мы не собираемся". Интервью помощника Зеленского – за минуту

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