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Кучма в Минске озвучил позицию Украины по "формуле Штайнмайера"

Кучма в Минске озвучил позицию Украины по "формуле Штайнмайера" - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 20:32

Согласны, но с условиями

Представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Она перечислила эти условия.

- полное прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- выведение с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- установление контроля над неподконтрольной Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, а также минскими соглашениями.

Также, по словам Олифер, украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Однако российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения.

"Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Вместе с тем, по ее словам, достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

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Донбасс выборы минск формула штайнмайера
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