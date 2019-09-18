Глава МИД заявил, что уже согласился на "формулу Штайнмайера"

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников президентов в нормандском формате 2 сентября согласовал текст "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает Европейская правда.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов, - ред.). Это - то, что записано в решение. Больше там ничего нет", - сказал Пристайко.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе и их признания со стороны ОБСЕ должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - сказал Пристайко.