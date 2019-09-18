Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава МИД заявил, что уже согласился на "формулу Штайнмайера"

Глава МИД заявил, что уже согласился на "формулу Штайнмайера" - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 16:48

При этом он в очередной раз подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе должны быть созданы соответствующие условия

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников президентов в нормандском формате 2 сентября согласовал текст "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает Европейская правда.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов, - ред.). Это - то, что записано в решение. Больше там ничего нет", - сказал Пристайко.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что для проведения выборов в Донбассе и их признания со стороны ОБСЕ должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - сказал Пристайко.

Напишите нам
Донбасс статус формула штайнмайера вадим пристайко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 