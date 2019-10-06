Квартал-95 о шутках про Зеленского: Вова все проверяет - видео

Президент Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы Квартала 95 пишут о нем и его супруге. Об этом рассказала актриса студии Елена Кравец в интервью программе Світське життя.

На вопрос, не мешает ли дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, Кравец ответила: "Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно".

По словам актрисы, Зеленский сказал, что планирует вернуться в Квартал 95 через пять лет.

13 сентября актеры студии Квартал 95 выступили на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES), где присутствовали президент Зеленский и высшее руководство страны.

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