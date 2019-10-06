Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент вычитывает все шутки, которые пишут о нем сценаристы Квартала 95, сказала актриса

Президент Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы Квартала 95 пишут о нем и его супруге. Об этом рассказала актриса студии Елена Кравец в интервью программе Світське життя.

На вопрос, не мешает ли  дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, Кравец ответила: "Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно".

По словам актрисы, Зеленский сказал, что планирует вернуться в Квартал 95 через пять лет.

13 сентября актеры студии Квартал 95 выступили на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES), где присутствовали президент Зеленский и высшее руководство страны.

Читайте также: Зеленский выступил дуэтом с пародистом Квартала 95: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Квартал 95
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Квартал-95 о шутках про Зеленского: Вова все проверяет - видео
Квартал-95 о шутках про Зеленского: Вова все проверяет - видео
Бокс. Деревянченко vs Головкин: победа по очкам - полное видео
Бокс. Деревянченко vs Головкин: победа по очкам - полное видео
В Днепре треснуло общежитие университета: видео, фото
В Днепре треснуло общежитие университета: видео, фото
Бизнес-неделя: рамка для ФОПов, доллар дорожает, мировая Ахметова-Фирташа, казино в законе
5 советов себе двадцатилетнему. В части бизнеса или карьеры
Мнение 5 советов себе двадцатилетнему. В части бизнеса или карьеры
Операция антикоррупция: что будет и чем займется Госгеокадастр
Мнение Операция антикоррупция: что будет и чем займется Госгеокадастр
Популярное
фото/видео
Квартал-95 о шутках про Зеленского: Вова все проверяет - видео
Квартал-95 о шутках про Зеленского: Вова все проверяет - видео
Бокс. Деревянченко vs Головкин: победа по очкам - полное видео
Бокс. Деревянченко vs Головкин: победа по очкам - полное видео 08:15
В Днепре треснуло общежитие университета: видео, фото
В Днепре треснуло общежитие университета: видео, фото 07:13
В Одессу прибыл новый малый бронированный катер: видео
В Одессу прибыл новый малый бронированный катер: видео 05.10.19, 21:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 