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Зеленский выступил дуэтом с пародистом Квартала 95: видео

Зеленский выступил дуэтом с пародистом Квартала 95: видео - Фото
Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net
13.09.2019, 23:16

Артисты Квартала 95 выступили на форуме Ялтинской экономической стратегии

Артисты Квартала 95 выступили на форуме Ялтинской экономической стратегии (YES). На их выступлении присутствовали президент Владимир Зеленский и высшее руководство страны. Зеленский вышел на сцену и "сыграл" сценку с актером, которые его пародирует. Видео опубликовало Hromadske.

В выступлении участвовали Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

На выступлении Квартала также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава СБУ Иван Баканов и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

В Киеве, в Мыстецком Арсенале проходит 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Тема этого года - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

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YES Квартал 95
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