Квартал 95 выступил перед Зеленским на форуме Пинчука: фото

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Актеры студии Квартал 95 выступили на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES), где присутствует президент Владимир Зеленский и высшее руководство страны. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В частности, перед Зеленским выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

На выступлении Квартала также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава СБУ Иван Баканов и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Перед выступлением "кварталовцев" состоялась дискуссионая панель со специальным гостем форума - американской актрисой Робин Райт, исполнительницей роли Клэр Андервуд в сериале Карточный домик.

В Киеве, в Мыстецком Арсенале проходит 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Тема этого года - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".