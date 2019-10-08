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Данилюк о Зеленском: На него есть деструктивное влияние

Данилюк о Зеленском: На него есть деструктивное влияние - Фото
Владимир Зеленский, Александр Данилюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.10.2019, 22:55

Кто именно влияет на президента экс-секретарь СНБО не уточнил

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявляет о деструктивном влиянии на президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Кто именно влияет на главу государства Данилюк не уточняет.

"Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем", - сказал он.

Данилюк также добавил, что "на данный момент ушел из команды". "И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", - пояснил экс-секретарь СНБО, добавив, что для таких предложений он закрыт.

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