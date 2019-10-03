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Данилюк: Богдан должен уйти в отставку

Данилюк: Богдан должен уйти в отставку - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 16:14

Экс-секретарь СНБО заявил, что у него "напряженные отношения" с главой Офиса президента

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что глава Офиса президента Андрей Богдан должен уйти в отставку из-за "конфликта интересов" в связи с возможной отменой национализации Приватбанка. Об этом Данилюк заявил BBC News Україна

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шутливое, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - заявил Данилюк. 

Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с Богданом, Данилюк ответил: "Да, можно сказать, что напряженные отношения".

Причина конфликта, по мнению экс-секретаря СНБО, заключается в "разных ценностях, подходах и разных бэкграундах" между ним и главой ОП. 

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Александр Данилюк ПриватБанк андрей богдан
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