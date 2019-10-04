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Данилюк подтвердил, что его заявление "слили" на Банковой

Данилюк подтвердил, что его заявление "слили" на Банковой - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 17:22

Распространение его заявления Офисом президента Данилюк назвал "старыми аппаратными играми"

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в эфире Радио НВ признал, что утечка информации о его отставке произошла из Офиса президента Владимира Зеленского

Отвечая на вопрос, действительно ли его заявление распространил ОП, чтобы у Зеленского потом не было "отступных путей", Данилюк сказал: "Это старые аппаратные игры, которые снова сработали. Я снимаю шляпу, но это очень просто. Принимаю это... Еще раз аппаратные игры показывают, что они срабатывают".

Данилюк также подтвердил, что его заявление об отставке и неучастие в Генассамблее ООН вместе с украинской делегацией - это связанные между собой вещи.

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