Данилюк подтвердил, что его заявление "слили" на Банковой

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в эфире Радио НВ признал, что утечка информации о его отставке произошла из Офиса президента Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос, действительно ли его заявление распространил ОП, чтобы у Зеленского потом не было "отступных путей", Данилюк сказал: "Это старые аппаратные игры, которые снова сработали. Я снимаю шляпу, но это очень просто. Принимаю это... Еще раз аппаратные игры показывают, что они срабатывают".

Данилюк также подтвердил, что его заявление об отставке и неучастие в Генассамблее ООН вместе с украинской делегацией - это связанные между собой вещи.

Читайте также: Данилюк заявил, что присутствовал при разговоре Зеленского-Трампа