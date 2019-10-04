Данилюк заявил, что присутствовал при разговоре Зеленского-Трампа

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что присутствовал во время июльского телефонного разговора президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Говоря о подробностях разговора, Данилюк сказал, что поделится ими "не сейчас, а, может, даже никогда".

"Я считаю, что это будет непрофессионально. Это разговор двух глав государств. И точно я не имею права это комментировать. Должно быть доверие в отношениях между руководителями. В частности, их командами", - пояснил он.

Также Данилюк убежден, что сейчас в двусторонних отношениях Украина - США очень непростая ситуация, на которой очень просто сыграть.

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