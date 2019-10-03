Трампа разозлил вопрос журналиста об Украине: видео

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Американский президент обвинил журналиста в коррумпированности из-за вопроса о разговоре с Владимиром Зеленским

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с журналистом издания Reuters во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

- Что вы хотели, чтобы президент Зеленский сделал с экс-вице-президентом Байденом и его сыном Хантером? – спросил Джеф Мэйсон.

- Вы со мной говорите? – ответил Трамп.

- Да. Это было просто продолжение вопроса, который я только что спросил, сэр.

- Хватит. Слушайте. Слушайте. Вы готовы? У нас тут президент Финляндии. Задайте ему вопрос.

- У меня есть один для него. Я хотел бы получить ответ на тот вопрос, о котором я вас спросил.

- Вы меня услышали?

- Что вы хотели, чтобы он…

- Вы меня услышали? – перебил журналиста Трамп.

- Да, сэр.

- Задайте ему вопрос.

- Я задам, но…

- Я дал вам длинный ответ. Задайте вопрос этому господину. Не будьте грубым, - вновь перебил Мэйсона Трамп.

- Нет, сэр. Я не хочу быть грубым. Я просто хочу, чтобы Вы ответили на вопрос, который я задал.

- Я ответил на все. Это все обман. И вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и фейковые СМИ, которые есть в нашей стране. И я говорю, что во многих случаях «коррумпированные СМИ» - потому что вы коррумпированы. Многие СМИ в этой стране не просто фейковые, они коррумпированные.

На прошлой неделе была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Дональдом Трампом. В беседе украинский президент сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байденаполитического конкурента Трампа. Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.

Читайте также: Трамп: Происходящее - это не импичмент, а госпереворот

Видео: CBS News

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Теги: дональд трамп, Владимир Зеленский, джозеф байден, журналист, Reuters, видео
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