Зеленский согласился рассмотреть дело Байдена по просьбе Трампа

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил украинского коллегу поспособствовать расследованию дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Об этом стало известно после публикации стенограммы разговора президентов.

"Многие говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование. Многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это ... Это звучит ужасно для меня", - сказал Трамп.

Зеленский ответил, что новый генеральный прокурор, который на 100% будет его человеком, рассмотрит этот вопрос.

"Так как мы получили большинство в парламенте, будущий генпрокурор будет 100% моим человеком, мой кандидат, которого утвердит парламент. Он приступит к исполненнию своих обязанностей в сентябре. Он изучит ситуацию о деле и конкретно о компании, упомянутой Вами", - ответил Зеленский.

Зеленский заверил, что дело будет расследовано, и попросил американскую сторону предоставить полезную информацию по делу.

Из-за слухов о просьбе Трампа расследовать дело против компании Хантера Байдена в Конгрессе США инициировали импичмент хозяину Белого дома.

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