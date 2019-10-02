Трамп: Происходящее - это не импичмент, а госпереворот

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, которую недавно инициировали в Конгрессе из-за его телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом американский президент заявил в Twitter.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот", - написал Трамп.

По его мнению, цель "переворота" заключается в том, чтобы "отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и Богом данные права гражданина США".

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