10 октября с 10:00 на территории столичного фудмаркета президент Владимир Зеленский собирается весь день общаться с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном". На 100 дней президентства было постановочное интервью.

Сотрудников СМИ группами по семь-десять человек будут пускать в пресс-центр к президенту, где они получат возможность в течение получаса задавать вопросы. Затем группа сменится следующей.

Смотреть пресс-марафон.

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