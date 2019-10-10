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Хроника пресс-марафона Зеленского: все самое интересное и важное - Фото

Хроника пресс-марафона Зеленского: все самое интересное и важное Live

Хроника пресс-марафона Зеленского: все самое интересное и важное Live
10.10.2019, 09:26
395
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

10 октября с 10:00 на территории столичного фудмаркета президент Владимир Зеленский собирается весь день общаться с представителями прессы: мероприятие для 300 журналистов в его офисе назвали "пресс-марафоном". На 100 дней президентства было постановочное интервью.

Сотрудников СМИ группами по семь-десять человек будут пускать в пресс-центр к президенту, где они получат возможность в течение получаса задавать вопросы. Затем группа сменится следующей.

Смотреть пресс-марафон.

Десант LIGA.net отправлен на гастрономический рынок: редакция собирает для вас самое интересное и важное в этой хронике.

10.10.2019
09:32

На втором этаже расположился пресс-рум для журналистов, которые будут ожидать своей очереди зайти к Зеленскому (фото — LIGA.net):

09:29

Кстати, первый этаж фудмаркета открыт для всех посетителей, которые захотят подкрепиться. Но им тоже придется пройти рамку металлодетектора.

09:19

За 40 минут до старта (фото — LIGA.net, нажмите, чтобы открыть в полном размере):

09:17

Наш корреспондент Юрий Смирнов на месте: подкрепился уличной едой и готов рапортовать.

09:02

Уже подтягиваются журналисты. Для входа в здание нужно пройти рамку металлодетектора. Пресс-марафон пройдет на втором этаже заведения, доступ куда будет исключительно по аккредитованным спискам. Остальные журналисты в режиме ожидания будут находится на первом этаже.

08:03

Аккредитовались более 300 сотрудников СМИ! Это от трех до 13 часов общения с Зеленским - в зависимости от разных факторов.

06:20

Кто хочет слушать и/или смотреть, как Зеленский отвечает на вопросы журналистов - тот кликает здесь.

09.10.2019
15:07

У президента внезапно объявили, что завтра собираются устроить оригинальное мероприятие вместо классической пресс-конференции.

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Теги: Владимир Зеленский, пресс-конференция, хроника, пресс-марафон
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