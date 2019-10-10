Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский о клиентах Джулиани: Слышал о них, но не общался

Зеленский о клиентах Джулиани: Слышал о них, но не общался - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 22:54

Сегодня стало известно об аресте Парнаса и Фрумана

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не встречался с арестованными сегодня клиентами адвоката президента США Рудольфа Джулиани - бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

"Я никогда не встречался с этими двумя мужчинами. Я слышал о них. Я слышал о них в контексте того, что Джулиани хотел со мной встретиться. Я никогда с ним даже не говорил. Слышал только с газет, что он приезжает. Затем он вернулся обратно в США", - пояснил президент.

Зеленский снова заверил, что никогда не встречался и не общался с Джулиани. В то же время он сказал, что ему не известны случаи общения с Парнасом и Фруманом представителей Офиса президента.

  • Ранее в одном из интервью программе "Схемы" олигарх Игорь Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него. Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман. После этого Джулиани заявил об угрозах со стороны Коломойского его клиентам и призвал его арестовать.
  • Сами Парнас и Фруман написали заявление в правоохранительные органы Украины о том, что Коломойский якобы готовит их убийство. Также они подали на олигарха в суд с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн.
  • Сегодня стало известно, что Парнас и Фруман арестованы в СШАИх обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Читайте также: Хроника скандала Зеленский–Трамп. Будет ли импичмент лидера США

Напишите нам
Владимир Зеленский Рудольф Джулиани импичмент Трампа офис президента
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 