Зеленский о клиентах Джулиани: Слышал о них, но не общался

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не встречался с арестованными сегодня клиентами адвоката президента США Рудольфа Джулиани - бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
"Я никогда не встречался с этими двумя мужчинами. Я слышал о них. Я слышал о них в контексте того, что Джулиани хотел со мной встретиться. Я никогда с ним даже не говорил. Слышал только с газет, что он приезжает. Затем он вернулся обратно в США", - пояснил президент.
Зеленский снова заверил, что никогда не встречался и не общался с Джулиани. В то же время он сказал, что ему не известны случаи общения с Парнасом и Фруманом представителей Офиса президента.
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