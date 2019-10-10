Зеленский о клиентах Джулиани: Слышал о них, но не общался

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не встречался с арестованными сегодня клиентами адвоката президента США Рудольфа Джулиани - бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

"Я никогда не встречался с этими двумя мужчинами. Я слышал о них. Я слышал о них в контексте того, что Джулиани хотел со мной встретиться. Я никогда с ним даже не говорил. Слышал только с газет, что он приезжает. Затем он вернулся обратно в США", - пояснил президент.

Зеленский снова заверил, что никогда не встречался и не общался с Джулиани. В то же время он сказал, что ему не известны случаи общения с Парнасом и Фруманом представителей Офиса президента.

Ранее в одном из интервью программе "Схемы" олигарх Игорь Коломойский После этого Джулиани заявил об угрозах со стороны Коломойского его клиентам и призвал его арестовать. рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него. Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман.

Игорь Коломойский Сами Парнас и Фруман написали заявление в правоохранительные органы Украины о том, что Коломойский якобы готовит их убийство . Также они подали на олигарха в суд с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Сегодня стало известно, что Парнас и Фруман арестованы в США

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