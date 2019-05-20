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20.05.2019, 21:40

Клиенты Джулиани заявили на Коломойского о подготовке им убийства

Клиенты Джулиани заявили на Коломойского о подготовке им убийства - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Игорь Фруман и Лев Парнас, которых Коломойский назвал "аферистами" и пригрозил "вывести на свет божий", говорят, что вынуждены были уехать из Украины

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Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины о том, что олигарх Игорь Коломойский якобы готовит их убийство. Об этом говорится в заявлении, которое предоставила Радио Свобода адвокат американцев в Украине Алина Самарец.

Фруман и Парнас требуют начать досудебное расследование возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".

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"... В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству", - говорится в заявлении.

Самарец сказала, что это заявление направленно на имя генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и главы ГБР Романа Трубы.

Изданию подтвердили поступление этих заявлений в указанных ведомствах.

В комментарии Радио Свобода Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас якобы уголовные дела в Америке... Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь".

По словам американца, он делает все, что ему советуют адвокаты, главный из которых – Рудольф Джулиани.

Ранее в интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него.

Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман.

"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги и рассказывают, что они близки с господином Джулиани, и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко просто об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.

"И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух субчиков выведем на свет божий", - добавил олигарх.

Джулиани после этого заявил об угрозах со стороны Коломойского его клиентам и призвал его арестовать.

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Теги: убийство, игорь коломойский, заявление, лев парнас, игорь фруман
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