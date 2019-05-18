Адвокат Трампа спрашивает, будет ли арестован Коломойский

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что олигарх Игорь Коломойский по возвращению в Украину якобы угрожал двум американским гражданам. Джулиани спросил, будет ли Коломойский за это арестован. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как только он вернулся, стал угрожать двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

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Ранее в интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него.

"В Украине действуют два афериста, проходимца, которые находятся под расследованием в США", - сказал Коломойский.

Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман.

"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги и рассказывают, что они близки с господином Джулиани, и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко просто об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.

"И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух субчиков выведем на свет божий", - добавил олигарх.

Он рассказал, что Парнас и Фруман приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как "надо с Зеленским общаться". "Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации относительно Джулиани, окружение, избавиться…" - сказал Коломойский.

Как известно, Джулиани собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко. Адвокат призвал Зеленского "очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других".

Лещенко объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах сохранения должности дезинформировал генпрокурор Луценко.

После этого САП, которая подчиняется ГПУ, открыла дело против Лещенко.