САП открыла дело против Лещенко из-за колонки на сайте

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки депутатом Сергеем Лещенко, который в последнее время конфликтует с генпрокурором Юрием Луценко. Поводом для начала расследования послужила колонка, опубликованная на сайте Антикор, сообщила в комментарии корреспонденту LIGA.net пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

САП опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что дело против Лещенко открыли, "учитывая появление в некоторых средствах массовой информации публикаций о Сергее Лещенко, а именно покупке элитной квартиры в центре столицы за счет средств, якобы полученных в качестве неправомерной выгоды".

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"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве", - говорится в сообщении САП.

Уголовное производство зарегистрировано по ч. 4 ст. 368 (Получение взятки) УК. Лещенко вызван на допрос.

Досудебное расследование поручено НАБУ.

В комментарии корреспонденту LIGA.net Постолюк уточнила, что речь идет о колонке некоего Николая Сыча "За чьи средства приобретена элитная квартира Лещенко?" на сайте Антикор.

Сыч пишет, что еще в 2016 году украинские СМИ писали о связях Лещенко с российско-украинским олигархом Константином Григоришиным, а далее безосновательно утверждает, что Лещенко получил от бизнесмена взятку.

"Позже в Интернет попала и переписка между ними, которая развеяла все сомнения о сотрудничестве народного депутата с Григоришиным. В письмах говорилось о совместных проектах, а также гонорар для Лещенко, который в год составлял более 1 млн долларов. Очевидно, что при наличии таких доходов приобретенная Сергеем квартира не кажется такой роскошью. Но чем на самом деле являются такие доходы известного народного депутата и за что он их получил? Очевидно, что такие деньги являются взяткой за лоббирование Сергеем Лещенко интересов олигархов в Верховной Раде Украины и медиапространстве".

Далее Сыч еще, как минимум, раз утверждает, что Лещенко якобы получил взятку.

Как известно ранее уже велось расследование по "квартире Лещенко" по статье о незаконном обогащении. Однако оно было закрыто, по словам Постолюк, так как эта статья признана неконституционной. Сейчас же, отметила представитель САП, дело открыто по другой статье – о возможном получении взятки.

На вопрос, была ли ранее известна следствию информация о возможной взятке, Постолюк ответила: "Этот вопрос не ко мне".

Вчера в продолжение конфликта вокруг адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, Луценко назвал Лещенко "политическим скунсом" и заявив, что он "прямо вмешивался в американские выборы" и пригрозил за это вручением подозрения.