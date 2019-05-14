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14.05.2019, 15:49

Луценко назвал Лещенко "скунсом" и пригрозил подозрением

Луценко назвал Лещенко "скунсом" и пригрозил подозрением - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Луценко снова обвинил нардепа во вмешательстве в американские выборы и вызывает его на допрос

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Генпрокурор Юрий Луценко сделал новое заявление в продолжение недавнего скандала, назвав народного депутата Сергея Лещенко "политическим скунсом" и заявив, что он "прямо вмешивался в американские выборы". Об этом генпрокурор сказал во время брифинга.

"В мире есть такое животное, оно называется скунс. Оно известно не умственными способностями, не какими-то особенными бойцовскими способностями, а только тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг него не остается возможности быть никому из нормальных людей. Сергей Лещенко является примером такого политического скунса", - сказал Луценко.

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Генпрокурор показал распечатки публикаций Лещенко в социальной сети от 19 августа 2016-го, в котором нардеп рассказывал о материалах и расследовании против бывшего главы кампании американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Информация о расследовании попала тогда в американские СМИ и Лещенко написал: "Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним – и Трампа", - процитировал Луценко пост Лещенко, добавив, что "это было прямым вмешательством в американские выборы, которым он хвастается".

Генпрокурор также заявил, что за оппонента Трампа Хиллари Клинтон, в том числе, во время эфиров на телеканалах, агитировал и глава НАБУ Артем Сытник. При этом, генпрокурор уточнил, что агитация за политика другой страны – не запрещена законом, но это нарушение "профессиональной этики".

Генпрокурор также заявил, что Лещенко и Сытник агитировали за Клинтон "часто на не бесплатной основе".

"Чтобы больше никому не чесалось быть скунсом, народный депутат Лещенко будет вызван в следствие и ему будут поставлены вопросы, а, возможно, и вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе" Партии регионов, которая привела к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - резюмировал Луценко.

Как сообщалось ранее, адвокат Трампа Рудольф Джулиани собирался приехать в Киев к избранному президенту Владимира Зеленскому из-за "врагов" американского президента в Украине. Позже стало известно, что таким врагом он считает Лещенко.

Нардеп, в свою очередь, объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах дезинформировал генпрокурор. Луценко это нужно, по мнению Лещенко, для "спасения собственной судьбы".

Читайте также: "Луценко сдал Украину как стеклотару". Блиц-интервью с Лещенко

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Теги: юрий луценко, сергей лещенко
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