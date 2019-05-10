В ГПУ рассказали, зачем вызывали Сытника на допрос

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о его якобы вмешательстве в американские президентские выборы. Также его допросили насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными". Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Луценко напомнил, что в марте этого года ГПУ открыла дело по заявлению нардепа Борислава Розенблата, который считает, что Сытник вмешивался в ход выборов президента США.

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"Мне сложно прокомментировать юридическую сторону этого вопроса, поскольку мы не знаем ни одной статьи Уголовного кодекса Украины, которая дала бы оценку таким действиям. Тем не менее, закон есть закон, мы зарегистрировали производство и Сытник допрашивается в связи с этим", - сказал генпрокурор.

Также Луценко уточнил, что разговоры о том, что директор НАБУ хочет поддержать Хиллари Клинтон и не хочет поддерживать Дональда Трампа велись во время отдыха на охотничьей базе в Ровенской области. Если подтвердится, что Сытник не заплатил за тот отдых, в МВД поступит протокол о коррупции, добавил генпрокурор.

"Потому что, когда чиновник получает какие-либо услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс грн, то это называется неправомерная выгода", - уточнил он.

Сарган также отметила, что Сытник изъявил желание собственноручно давать показания, а для этого ему нужно время. На этом допрос завершился.

21 марта Луценко сообщил, что ГПУ ведет расследование того, был ли у правоохранителей Украины умысел повлиять на предвыборные настроения в 2016 году в США в пользу Клинтон через компрометирующий "слив" финансовой документации о главе кампании Трампа Поле Манафорте.

Ранее сегодня сообщалось, что адвокат Трампа Рудольф Джулиане собирается приехать в Киев к избранному президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить это расследование.